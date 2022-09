Corriere Torino: “Meret-Vanja, sfida della rivincita tra i pali”

In Napoli-Torino c'è una sfida nella sfida, come spiega il Corriere Torino: "Alex Meret contro Vanja Milinkovic-Savic, ovvero il confronto tra due portieri che hanno saputo rispondere con i fatti ai dubbi e alle chiacchiere di mercato. Napoli-Torino potrebbe essere decisa anche dalle prestazioni di due estremi difensori che stanno vivendo un ottimo momento, nonostante a giugno in pochi avrebbero detto che, oggi, sarebbero stati titolari". Il primo aveva praticamente le valigie fatte in estate, il secondo era sceso nelle gerarchie di Juric fino a perdere il posto da titolare. In più "Meret, a proposito di intrecci, era stato accostato ripetutamente anche al club granata, quando sembrava che in via Arcivescovado potessero guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo portiere dopo un’annata, quella precedente, basata sul dualismo tra Milinkovic-Savic ed Etrit Berisha". Juric aveva parlato di accanimento eccessivo nei confronti di Vanja e ha scelto di rilanciarlo: "Una scelta coraggiosa ma sensata, perché Vanja con il suo calcio lungo e potente sembra fatto apposta per il gioco verticale di Juric, che ama saltare la pressione avversaria con i rinvii del portiere. Ma il serbo ora sta facendo bene anche con le mani (bella soprattutto una parata su Frattesi contro il Sassuolo). Se ne sono accorti anche in Serbia, perché il ct Stojkovic ultimamente ha eletto Vanja titolare anche della nazionale, preferendolo a Rajkovic (Maiorca) e Dmitrovic (Siviglia)".