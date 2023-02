Corriere Torino: “Milan-Torino, giochi aperti nella mediana granata”

Ivan Juric deve fare i conti con l'infortunio di Ricci in vista della gara di San Siro contro il Milan, nella quale c'è da ridisegnare la mediana. 5 sono i candidati per i due posti da titolare: Linetty, Ilic, Vieira, Adopo e Gineitis. Queste le parole del Corriere di Torino a tal proposito: "In ottica Milan, sarà decisivo l’allenamento di oggi per Ivan Ilic, il quale, però, dovrebbe partire solamente dalla panchina. Chi ha le maggiori probabilità di partire titolare è invece Karol Linetty, mentre tra Vieira e Adopo, Ilic permettendo, sarebbe un testa a testa interessante: da una parte l’esperienza dell’ex Sampdoria arrivato l’ultimo giorno di mercato, dall’altra l’esuberanza del francese, che anche contro l’Udinese è entrato in campo nel modo giusto, convincendo parecchio in un finale dove i due hanno giocato insieme. Sullo sfondo, anche il 2004 Gineitis, appena promosso in prima squadra dalla Primavera".