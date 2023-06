Corriere Torino: “Milinkovic-Savic da record, 8° in A per percentuali di parate”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi dedica spazio ad un'analisi della stagione del portiere del Toro, Vanja Milinkovic-Savic. L'estremo difensore serbo ha giocato tutte le 38 partite del campionato in questa stagione, senza saltare nemmeno un minuto. Questo dato indica quindi senza dubbio la grande stima del tecnico Ivan Juric nei suoi confronti, l'allenatore ne ha infatti sempre elogiato le qualità definendolo molto importante per la sua squadra. Vanja in totale quest'anno ha realizzato 95 parate in 38 partite di Serie A, ottenendo una percentuale di successo del 73,5% e risultando così l'ottavo portiere di Serie A secondo questo parametro. Il suo rilancio lungo (con una gittata media di circa 70 metri) rappresenta inoltre una soluzione tattica molto utile per il Toro. Juric lo sa e infatti coinvolge spesso il suo portiere nel palleggio arretrato invitando difensori e centrocampisti ad appoggiarsi su Vanja per arrivare poi direttamente dagli attaccanti con i suoi rinvii. Dall'anno prossimo il serbo sarà affiancato dal giovane rumeno Popa che è stato annunciato dal Torino nelle scorse ore.