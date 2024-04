Corriere Torino: “Milinkovic-Savic sfida Sommer alla pari”

"Inter-Torino finirà 0-0? La domanda è lecita, ipotizzare un risultato a reti inviolate non è un'eresia - esordisce il Corriere Torino nell'edizione odierna - A San Siro si scontreranno le due difese con più clean sheet in campionato. L'Inter ne ha messi insieme 19, il Torino 18; Sommer e Vanja hanno entrambi terminato 17 partite senza prendere gol, nessuno in Serie A ha fatto meglio". Conclude il quotidiano: "In generale, sia Simone Inzaghi che Ivan Juric hanno saputo garantire una tenuta difensiva a compartimenti stagni, ma Milinkovic-Savic ha inciso più di Sommer (92 sono state le parate del portiere del Torino e 74 quelle dei portieri dell’Inter secondo i dati di Lega Serie A)".