Corriere Torino: “Miranchuk in gruppo, ora Juric può risolvere il problema gol”

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza la situazione legata all'attacco del Toro di Ivan Juric. Il tecnico granata può certamente essere felice per il recupero di Miranchuk che è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è quindi a piena disposizione del suo allenatore per la trasferta di Napoli in programma sabato. Per Juric il russo è una pedina davvero fondamentale che però non ha potuto sfruttare a causa dell'infortunio che lo ha colpito subito all'esordio in casa del Monza al primo turno. A questo punto con il rientro di Miranchuk sarà interessante capire come cambieranno gli equilibri della trequarti con Vlasic e Radonjic. Oltre a loro c'è anche Demba Seck che scalpita e a Karamoh ancora in cerca dalla miglior forma. Questo pacchetto dei trequartisti assieme agli attaccanti dovrà funzionare al meglio per riuscire a risolvere il problema in zona gol che sta caratterizzando il Toro in questo avvio di stagione. Per risolverlo Juric dovrà testare quali sono le migliori combinazioni di cui dispone.