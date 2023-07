Corriere Torino: “N’Guessan guida la truppa dei talenti granata in prova al Fila”

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza i giocatori del Toro che si stanno allenando in questi primi giorni di raduno con Juric al Filadelfia. Essendoci ancora parecchie assenze causa Nazionali e quindi prolungamento delle vacanze, il tecnico croato ha aggregato alla Prima Squadra diversi giovani della cantera granata. Tra questi ci sono alcuni volti noti della Primavera ma che si sono già visti nel giro dei grandi come Gineitis e N'Guessan. Quest'ultimo non giocherà più in Primavera con Scurto per limiti d'età e verrà giudicato da Juric che decreterà se gli potrà essere utile o se partirà in prestito. Chi invece è quasi certo di partire in prestito è il portiere Gemello: alle spalle di Milinkovic-Savic e Popa ecco che spuntano due giovani come Servalli e Brezzo che potrebbero guadagnarsi il ruolo di terzo e quarto portiere. Al Filadelfia c'è anche il giovanissimo Desole (classe 2006) protagonista con Under 17 e 18. In avanti ci sono gli esterni offensivi Savva e Njie che però dovrebbero giocare ancora una stagione con Scurto in Primavera.