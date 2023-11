Corriere Torino: “Ottime prove di Zapata e Buongiorno, insufficiente Vlasic”

L'edizione torinese del Corriere della Sera all'indomani del pareggio per 1-1 tra Monza e Torino propone come di consueto le sue pagelle. Tra i granata ci sono molti voti positivi, sinonimo del fatto che la prestazione è stata buona anche se non sono arrivati i tre punti. I migliori in campo per il Toro sono Buongiorno e Zapata con un 7, l'autore del gol Ilic si prende invece un 6,5 al pari di altri giocatori che hanno fatto una gara positiva come Vanja, Tameze, Rodriguez e Linetty. Tra gli insufficienti troviamo invece solo Zima e Vlasic con un 5,5 oltre a Gineitis che è il peggiore con un 5 pieno a causa dell'errore che ha portato al gol del pareggio di Colpani.