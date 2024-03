Corriere Torino: “Paracadute Buongiorno, Vojvoda o Sazonov al posto di Djidji”

Il Corriere Torino nell'edizione odierna si concentra sulla difesa del Torino, ancora in emergenza dopo la lesione tendinea di Djidji. "Il reparto arretrato ha gli uomini contati: oltre al lungodegente Schuurs, sono fuori anche Tameze e Lovato per problemi muscolari - esordisce il quotidiano - Quanto all’ex Salernitana, lo staff medico farà il possibile per consegnarlo a Ivan Juric in vista di Udine, ma al massimo potrà sedersi in panchina". A Udine quindi il terzetto andrà ridisegnato: "Per completare il trio difensivo che sarà formato anche da Buongiorno (la vera sicurezza là dietro, in termini di rendimento e risultati) e da Masina, resta un solo difensore di piede destro, il georgiano Saba Sazonov. L’ex Dinamo Mosca ha giocato per l’ultima volta da titolare in Torino-Salernitana del 4 febbraio, ma come centrale della difesa a tre. Sullo sfondo rimane comunque la candidatura di Vojvoda, già impiegato nel ruolo di difensore destro nel match giocato in casa del Lecce a fine ottobre".