Corriere Torino: “Pellegri e Sanabria insieme per un gol che manca da 4 gare”

L'edizione torinese del Corriere della Sera propone un'anticipazione di quella che potrebbe essere la formazione di oggi del Toro che alle 18 sfida il Lecce in trasferta. I granata sono in assoluta crisi di gol dato che nelle ultime quattro partite non sono riusciti a gonfiare la rete. L'ultima esultanza dei tifosi del Torino risale infatti allo scorso 24 settembre con il colpo di testa di Zapata contro la Roma. A Lecce quindi i granata hanno l'ultima occasione per non chiudere il mese di ottobre senza segnare nemmeno un gol, che sarebbe un risultato davvero pessimo. Per riuscirci Juric ha deciso di affidarsi al duo offensivo composto da Pellegri e Sanabria. Zapata è ancora alle prese con il dolore alla vecchia cicatrice che gli ha fatto saltare il match contro l'Inter, oggi pomeriggio partirà dalla panchina. Juric dovrà per la prima volta fare anche a meno di Schuurs che ha già finito la sua stagione ma ha recuperato Buongiorno.