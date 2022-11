Corriere Torino: “Pellegri e Sanabria possono recuperare per la Sampdoria”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un aggiornamento sulle condizioni dei due attaccanti del Toro. Sia Antonio Sanabria che Pietro Pellegri non stanno infatti vivendo il loro miglior momento dal punto di vista fisico. Il paraguaiano è alle prese da alcune settimane con un problema al soleo mentre l'italiano si è fatto male alla caviglia sinistra dopo pochissimi secondi nella scorsa partita a Bologna. In vista del match di domani sera contro la Sampdoria in casa granata ci si augura di poter recuperare almeno uno dei due attaccanti per non rischiare di giocare tutta la partita senza un centravanti di ruolo come già successo al Dall'Ara. Ieri mattina Pellegri si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato l'assenza di coinvolgimento dei legamenti della caviglia in seguito al trauma contusivo causato dallo scivolone di Bologna. Un'altra buona notizia per mister Juric è quella del parziale reintegro in gruppo di Sanabria che dovrebbe quindi essere a disposizione per la sfida con la Sampdoria.