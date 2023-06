Corriere Torino: “Pellegri, l’intoccabile di Nicolato: stasera ancora titolare”

Pietro Pellegri è tra gli intoccabili dell'Under 21 di Paolo Nicolato. Dopo aver segnato all'esordio con la Francia, il centravanti granata è stato schierato titolare anche con la Svizzera e questa sera sarà impegnato nel match decisivo contro la Norvegia. "Sentire la fiducia conta tanto per me come per tutti", ha detto Pellegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i norvegesi e poi ha aggiunto: "Non abbiamo ancora visto la migliore versione di questa squadra, perché fin dagli allenamenti a Tirrenia ho visto un gruppo che ha tanta voglia e tanta qualità".