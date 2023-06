Corriere Torino: “Pellegri non basta, Italia U21 sconfitta all’esordio Europeo”

Comincia alla grande l'Europeo Under 21 di Pietro Pellegri: su è stato il gol che ha permesso agli Azzurrini di pareggiare momentaneamente il match (poi perso 2-1 con clamorosi errori arbitrali ai danni dell'Italia) contro la Francia. Molto buona è stata la partita del centravanti granata che in questa stagione - a causa di molti problemi fisici - non è riuscito a trovare continuità con il suo Torino che aveva puntato forte su di lui riscattandolo dal Monaco. Ora Pellegri avrà a disposizione il resto dell'Europeo per far vedere le sue capacità.