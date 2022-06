Corriere Torino: “Pellegri, riscatto imminente. E oggi titolare con l’Under 21”

Siamo veramente ai dettagli nella trattativa che porterebbe Pietro Pellegri ad essere un giocatore del Torino a tutti gli effetti. L'operazione relativa al riscatto del giocatore dal Monaco è infatti nei suoi stadi conclusivi e presto verrà definita. Nel frattempo però, il classe 2001 è impegnato con la nazionale italiana Under 21 nelle sfide di qualificazione all'europeo di categoria. Queste le parole del Corriere di Torino a tal proposito: "Nell’estate che potrebbe/dovrebbe essere quella dell’addio di Andrea Belotti al Torino, il club granata decide di affidare il presente e soprattutto il futuro dell’attacco a Pietro Pellegri. Ormai è ai dettagli il riscatto del cartellino della punta classe 2001 dal Monaco: l’affare dovrebbe chiudersi nelle prossime ore per un esborso intorno ai 5 milioni di euro. Il Torino sta quindi per fare suo uno degli attaccanti più promettenti del panorama italiano, che si sta affermando come titolare dell'Under 21. E lo sarà anche oggi nella sfida decisiva contro l'Irlanda, così come Samuele Ricci, l’altro alfiere granata che è ormai un punto fermo della formazione azzurra".