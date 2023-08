Corriere Torino: “Pellegri, serve la svolta”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Con il Genoa può essere la gara di Pietro Pellegri. L'infortunio di Sanabria - che presumibilmente tornerà a disposizione di Juric dopo la sosta - permetterà all'ex Genoa di partire titolare con i rossoblù al centro dell'attacco. "Pietro è ancora in cerca dell’esplosione definitiva, il potenziale non gli manca, ma è ora di dare segnali importanti. La partita contro il Genoa potrebbe essere la migliore delle occasioni in tal senso." scrive il quotidiano.