Corriere Torino: “Per i tifosi granata bus gratis verso Superga”

L'edizione odierna del Corriere di Torino riporta le iniziative del Torino in vista del 4 maggio. Per la città di Torino si tratterà di un giorno molto particolare, poiché oltre alla commemorazione dei Caduti di Superga, nella stessa giornata partirà anche il Giro d'Italia. "E' l'iniziativa voluta dal Toro per ridurre i disagi: lo stesso giorno infatti parte il Giro" si continua a leggere sull'edizione locale del quotidiano nazionale, con la gente granata che potrà così salire al colle per rendere omaggio al Grande Torino.