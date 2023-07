Corriere Torino: “Un Toro all’italiana: Bellanova, Ricci, Pellegri e Bongio”

"È Raoul Bellanova l’ultimo colpo di un Toro che sta puntando con decisione sui giovani italiani. Proprio l’italianità era stato un aspetto auspicato a più riprese da Juric, che ora potrà contare su alcuni dei migliori prospetti della nazionale Under 21. I granata si sono assicurati uno dei pezzi pregiati degli Azzurrini, un giocatore reduce da un Europeo disputato ad ottimi livelli nonostante l’eliminazione maturata nella fase a gironi". Così il Corriere Torino sull'arrivo del nuovo esterno Raoul Bellanova al Torino. E ancora, ecco un Toro tricolore: "Approdato in granata per un investimento da circa 8 milioni di euro comprensivi di bonus, Bellanova andrà a infoltire un gruppo che conta già diversi giovani italiani. Al Toro ritroverà innanzitutto Ricci e Pellegri, due pilastri dell’ultima Under 21 ed elementi dalle prospettive molto importanti. Se il centrocampista è già a tutti gli effetti un leader del nuovo corso granata, il centravanti spera di ritagliarsi un ruolo fondamentale nella prossima stagione: all’Europeo ha mandato segnali importanti, soprattutto dal punto di vista fisico con tre gare su tre da titolare. Insieme anche a Buongiorno, fresco di esordio con la Nazionale maggiore, proseguirà dunque il processo di italianizzazione del Toro".