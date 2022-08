Corriere Torino: “Prima granata vincente, Ricci guida con sicurezza”

La vittoria del Torino, all'esordio in campionato contro il Monza resterà per vari motivi una notte speciale, esordisce il Corriere Torino: "Spazio alla prima volta di un russo (Miranchuk) con il Toro, ma anche a quella di Michel Adopo in A nella nuova posizione di difensore (70’ di sostanza) e alla prima da capitano di Ricardo Rodriguez che prima di cominciare ha chiamato in un cerchio i suoi per caricarli. Il tutto nella prima assoluta in A per il Monza: appuntamento storico per i brianzoli, dedicato a una leggenda condivisa come Gigi Radice, ricordato con cori e striscioni". Nel Toro in tanti hanno alzato l'asticella, andando oltre alle difficoltà. Da Miranchuk, autore del gol e di un tempo giocato con qualche acciacco (da valutare), a Radonjic "quando ha la palla e alza la testa la sensazione è sempre che stia per succedere qualcosa", a Sanabria, autore del raddoppio. Plauso anche per Ricci: "Non spreca un movimento o un tocco e cerca di farsi sentire anche in pressione. Forse l’emergenza gli mette sulle spalle ancor più responsabilità e lui dimostra di esserne affamato. Cerca il gol in pallonetto quando Sanabria va a siglare il raddoppio granata".