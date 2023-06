Corriere Torino: “Primavera viola di rabbia, semifinale stregata”

"Rimane quella vinta nel 2015 l'ultima finale scudetto giocata dal Torino Primavera - scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna - Finisce nella notte di Sassuolo il sogno dei ragazzi di Giuseppe Scurto: fatale il ko per 1-0 in semifinale contro la Fiorentina". La semifinale è tesa e lascia il rammarico per due episodi da rigore nell'area viola, non segnalati. La finale, ribadisce il quotidiano: "sarebbe stata il premio ideale per tutto il lavoro dei ragazzi e del club". E infine conclude: "Alla Fiorentina la finale di Reggio Emilia contro il Lecce, al Torino la consapevolezza di avere in ogni caso effettuato una buona semina. E le parole, il fair play di Scurto: «Complimenti ai miei, siamo arrivati dove non pensavamo. E complimenti alla Fiorentina. I rigori? Non li ho rivisti e non vogliamo attaccarci a nulla»