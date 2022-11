Corriere Torino: “Qatar, scende in campo il Toro”

Il Mondiale per i giocatori inizia oggi: tra oggi e domani tutti e cinque i granata saranno in campo a Qatar 2022. Nikola Vlasic scende in campo per primo: potrebbe giocare titolare nella Croazia che sfiderà alle 11 il Marocco. Proprio Vlasic "è il quarto miglior giocatore del campionato per occasioni create (24) e ha numeri superiori alla media in diversi aspetti: tiri in porta (0,87 contro una media nel ruolo di 0,27), gol (0,27 contro 0,08), dribbling riusciti (0,87 contro 0,44) e palloni recuperati (3,87 contro 3,74)" si legge sul quotidiano. Domani poi sarà il turno degli altri quattro granata: Rodriguez con la sua Svizzera sfiderà il Camerun alle 11, alle 20 infine i serbi Lukic, Radonjic e Milinkovic-Savic che sfideranno il Brasile.