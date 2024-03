Corriere Torino: “Quanti jolly nelle mani di Juric”

Contro l'Udinese Vojvoda ha dimostrato di poter giocare nel ruolo di braccetto. Nel corso della stagione anche Tameze si è scoperto essere un utilissimo jolly. "I giocatori come il francese sono quelli che ogni allenatore vorrebbe avere, per l’affidabilità sul piano umano e per l’intelligenza calcistica che gli consente di adattarsi a più ruoli. Tameze, peraltro, non è l’unico jolly che Juric ha a disposizione. Tra coloro che in granata si sono visti in più posizioni diverse c’è Vojvoda, spesso impiegato da esterno sinistro di centrocampo ma protagonista nell’ultima partita a Udine come braccetto destro della difesa".