Corriere Torino: “Quei ragazzi del Toro”

Grandissime le soddisfazioni regalate dai giovani del Torino Primavera in occasione del memorial "Mamma e Papà Cairo". I torelli hanno sorpreso per la loro tenacia e maturità in campo, aggiudicandosi, al termine di una finale combattutissima, la vittoria del torneo. Le altre squadre partecipanti erano il settore Primavera di Milan, Inter e Juventus. Dopo il primo match contro il Milan combattutissimo, vinto ai calci di rigore, i granata hanno affrontato in finale l'inter, aggiudicandosi la vittoria. Ecco le parole del quotidiano al riguardo: "Il Torino Primavera regala al presidente Urbano Cairo una bella soddisfazione: vinto per la prima volta il Memorial «Mamma e Papà Cairo», che negli otto anni precedenti era sempre sfuggito anche a formazioni che poi si sarebbero dimostrate competitive ai massimi livelli. L’allenatore Giuseppe Scurto inizia come meglio non si potrebbe la sua seconda annata al Toro: battute Milan e Inter ai calci di rigore, con i granata che hanno dimostrato coesione e tenacia, le basi morali fondamentali per chi veste questa maglia."