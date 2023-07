Corriere Torino: “Radonjic si è preso il Toro, ora tocca a Vlasic”

Tra i giocatori più attesi in vista della nuova stagione c'è Nemanja Radonjic: il trequartista serbo (diventato un giocatore del Torino a titolo definitivo) non è riuscito a trovare la giusta continuità nella scorsa stagione. Ma non solo Radonjic, c'è attesa di capire il futuro di Vlasic: "Il club granata vuol riportare il croato sotto la Mole, ma a condizioni più vantaggiose rispetto alle richieste del West Ham" scrive il quotidiano. In uscita c'è Singo: l'esterno ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2024, piace a tanti e si aspetta l’offerta giusta.