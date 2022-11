Corriere Torino: “Radonjic, un talento esagerato”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"La Croazia porta Vlasic al Mondiale, Brekalo no - scrive il Corriere Torino, analizzando presente e passato della trequarti granata - Ancheil serbo Radonjic sarà in Qatar, mentre Marko Pjaca ha messo insieme solo 7 presenze con l’Empoli. Piccoli ma chiari indizi su un Toro che tecnicamente ha alzato l’asticella rispetto alla scorsa stagione". A brillare contro la Sampdoria è stato Nemanja Radonjic, con una rete di pregevole fattura: "Juric sta lavorando parecchio sulla testa del 26enne talento di Nis. È velocissimo Nemanja, tecnico, a tratti quasi un’ala vecchio stampo, congegnale per la stessa nazionale serba".