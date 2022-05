Corriere Torino: “Ricci promosso da Mancini, rimane a Coverciano”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Il centrocampista granata classe 2001 Samuele Ricci si è conquistato un posto tra i giocatori che il ct della nazionale Roberto Mancini ha deciso di tenere con sé a Coverciano, insieme al difensore della Juventus Gatti: come scrive il Corriere Torino, "il difensore di proprietà della Juventus e il centrocampista del Torino sono nel ristretto gruppo di calciatori che hanno superato l’esame dello stage di interesse nazionale, ottenendo di rimanere con il gruppo principale dell’Italia in vista dei cinque impegni di giugno". Sicuramente, per il giocatore granata non ci sarà l'esordio nella gara contro l'Argentina a Wembley, ma nelle partite successive tutto è possibile. Intanto, con gli azzurri, ritrova un suo compagno del Torino, Tommaso Pobega.