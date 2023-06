Corriere Torino: “Ricci ringrazia Juric per la crescita umana e da giocatore”

Il Corriere Torino riprende l'intervista rilasciata da Samuele Ricci a Cronache di Spogliatoio nell'edizione odierna. Il centrocampista granata ha ammesso: "Da quando sono al Toro mi sento maturato come ragazzo e come calciatore e devo dire grazie anche al mister. Quando ho avuto la possibilità di trasferirmi ero un po’ scettico sul modulo, non mi sentivo adeguato. Invece ho capito che era un’occasione per crescere e migliorare. Juric mi ha completato come calciatore, anche se posso fare meglio in fase difensiva".