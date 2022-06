Corriere Torino: “Ricci si prende il domani”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La prima volta non si scorda mai. Samuele Ricci sabato sera ha fatto il suo esordio con la maglia della Nazionale maggiore contro la Germania in Nations League: "il presidente Cairo ha investito 2 milioni subito e ora pagherà un riscatto di 8,5 perché i parametri fissati allora sono stati raggiunti. Era di fatto un acquisto sei mesi fa, ora è il primo del campionato 2022-23, ma non c’erano dubbi a riguardo" scrive il quotidiano. Dopo i primi mesi di ambientamento, Ricci si è preso le chiavi del centrocampo venendo schierato da Ivan Juric in mezzo al campo al fianco di Sasa Lukic: ora si prepara alla prossima stagione che potrebbe giocare da protagonista con la maglia granata.