Corriere Torino: “Rodriguez dopo la sosta, Ricci ko almeno un mese”

“Lesione per Samuele Ricci, solo sofferenza muscolare per Ricardo Rodriguez. Buone notizie a metà dall’infermeria granata perché, se da un lato sono confermate le prime impressioni che parlavano di uno stop non inferiore ad un mese per il centrocampista, dall’altro il difensore dovrebbe saltare solo Monza-Torino per poi tornare regolarmente a disposizione dopo la sosta di campionato” scrive il quotidiano tra la sue pagine. Nel prossimo match con il Monza il tecnico granata in difesa dovrebbe schierare al centro Buongiorno, ai suoi fianchi invece Zima a sinistra e Tameze a destra.