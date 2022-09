Corriere Torino: “Rodriguez e Miranchuk ok. Vojvoda e Ricci puntano Napoli”

Sebbene arrivi dopo una brutta sconfitta come quella patita contro il Sassuolo, la sosta per le nazionali dà tempo al Torino per recuperare i calciatori infortunati e metterli a disposizione di Juric per la sfida contro il Napoli del 1° ottobre. Queste le parole del Corriere di Torino a riguardo: "Contro il Sassuolo, quattro assenze di giocatori titolari come Rodriguez, Vojvoda, Ricci e Miranchuk hanno avuto un loro peso. Ora la sosta dovrebbe permettere all’allenatore granata di ritrovare la rosa al completo in vista di Napoli-Torino. Per Rodriguez il problema del recupero non si pone, poiché il capitano granata è stato fermo per un semplice attacco febbrile, già superato. Per Vojvoda, invece, si prevede uno stop di 8-10 giorni: non è impossibile che possa recuperare per la sfida del Maradona. Aleksey Miranchuk, dal canto suo, è ormai pronto per rientrare in gruppo, mentre la tabella di marcia di Ricci prevede che possa essere a disposizione per il Napoli".