Corriere Torino: “Rodriguez, il ritiro per rilanciarsi come leader in difesa”

In un anno dal suo arrivo in granata, per Ricardo Rodriguez sono cambiate tante cose, a partire dalla sua considerazione in campo: "Pochi sembravano curarsi di lui, anzi - scrive il Corriere Torino - in molti davano per scontata una sua cessione. Ma Ricardo Rodriguez ha saputo rimettersi in discussione, sapendo che quando c’è un cambio in panchina le gerarchie si possono rimescolare. Così il difensore svizzero è passato dalle 16 presenze della sua prima stagione al Torino alle 32 della seconda annata, vissuta su livelli di eccellenza". Per lo svizzero, infatti, il ritiro in Austria rappresenta un'ulteriore chance per dare esempio della sua importanza, in campo e fuori: "Il trentenne svizzero è pronto a rivestire i panni del leader di una difesa che, come fatto capire anche dal presidente Cairo, in questa sessione di mercato dovrebbe perdere Bremer. Ricardo si troverà ad essere uno dei calciatori di maggior esperienza, una guida in campo per compagni più giovani come Zima e Buongiorno".