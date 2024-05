Corriere Torino: “Savva e Dellavalle, dalla Primavera alla Serie A per l’Europa”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un approfondimento sui due giovani giocatori del Toro che domenica contro il Verona hanno fatto il loro esordio in Serie A. Si tratta di Zanos Savva che ha subito fatto gol al debutto e di Alessandro Dellavalle che ha dimostrato le sue qualità difensive e in fase di impostazione. L'esterno cipriota è un classe 2005 pescato da Ruggero Ludergnani nel 2022 direttamente dall'Olympiacos Nicosia e che ha trovato subito un gol importantissimo all'esordio in Serie A. Il difensore italiano è invece un classe 2004 che è capitano della Primavera e che è cresciuto con il granata addosso, si tratta di un altro talento del vivaio nato a Torino come un altro importante difensore della squadra di Juric, quell'Alessandro Buongiorno che è un idolo per molti tifosi. Ora i due giovani talento sognano un finale importante in prima squadra per cercare di aiutare il Toro a prendersi un posto in Europa negli ultimi 180 minuti della stagione.