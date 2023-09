Corriere Torino: “Scende in campo mezzo Toro”

Sono dieci i giocatori del Torino che in questa sosta saranno impegnati con le rispettive Nazionali: i granata sono quarti in A per numero

di calciatori convocati dietro a Inter (16), Napoli (15) e Milan (14). "Il lato positivo è che tutti e dieci rimarranno in Europa e non ci saranno dunque elementi costretti a fare i conti con viaggi molto lunghi. Di conseguenza, Juric dovrebbe riavere tutti in gruppo entro giovedì, con quattro giorni di tempo per preparare la sfida con la Salernitana" si legge sul quotidiano. Oggi - giovedì 9 settembre - saranno sei i giocatori del Torino che scenderanno in campo con le proprie Nazionali: Gineitis, Linetty, Zima, Ilic, Milinkovic-Savic e Radonjic.