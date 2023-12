Corriere Torino, Schuurs. “La rieducazione sta andando bene”

L'infortunio al crociato lo sta tenendo lontano dai campi e dal Torino, ma Perr Schuurs è sempre accanto alla squadra. Nella giornata di ieri il centrale olandese era a Torino per un periodo i pausa dal percorso di riabilitazione post operazione. L'ex Ajax, come riportato da Corriere Torino, sente la mancanza della squadra: "Vi assicuro che guardare le partite del Toro da lontano mi provoca una tensione unica. Quando scendo in campo sono molto più tranquillo". Ha proseguito poi parlando del recupero dall'infortunio: "La rieducazione sta andando bene. Nelle prime tre settimane è stata dura, perché non potevo fare niente. Adesso va meglio. Sono molto felice perché non ho più tanto dolore. Il menù di ogni giornata prevede esercizi e tanto riposo. Rimango in costante contatto con la squadra anche dall’Olanda, il supporto dei compagni mi fa molto piacere".