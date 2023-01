Corriere Torino: “Schuurs cerca di recuperare per la Fiorentina”

Oggi, venerdì 20 gennaio, è il giorno decisivo per Perr Schuurs: il difensore olandese è ancora in ripresa dal trauma contusivo al fianco sinistro subito contro lo Spezia, e bisognerà vedere se sarà in grado di poter scendere in campo contro la Fiorentina. Intanto, sul mercato si lavora con il Verona per un possibile approdo di Ilic e Hien in granata.