Corriere Torino: “Schuurs gigante, Radonjic imprendibile: il Toro vince a Cremona”

E' un Torino che vince e convince a Cremona: 1-2 il risultato allo "Zini" e tre punti che lanciano i granata in vetta alla classifica. Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna del quotidiano, commenta così la partita: "Quasi duemila tifosi a seguire la squadra di Juric e ad esultare con Vlasic e Radonjic per il 2-1, che dopo quello di Monza e il pari con la Lazio, portano il Toro nel gruppetto a 7 punti (con Lazio, Roma e Milan) in attesa della partita del Napoli. Juric la classifica la guarda, anche se giustamente sottolinea che la stagione è appena cominciata: 'Per spirito è bello vedersi lassù, certo che la guardiamo. Ed è davvero meglio star su che giù'. Verranno esami più complicati, uno è all’orizzonte, giovedì, ancora in trasferta, stavolta a Bergamo contro il maestro del tecnico croato, Gian Piero Gasperini. Ma questo è il futuro. Il presente parla di un Toro che vola alto anche grazie ai suoi due giganti. E se Vanja Milinkovic Savic è croce e delizia della tifoseria, la sensazione è che Perr Schuurs stia per diventare rapidamente un idolo della Maratona: un esordio pazzesco a Cremona, palla a terra con personalità, palla per aria con il fisico e il tempo. Posizione sempre corretta, forza e muscoli. Perfetto". Lo stesso Schuurs ("Giganteggia sino alla fine"), insieme a Radonjic ("Aiwu ha velocità, lui di più e quando lo punta lo salta quasi sempre"), è considerato dal Corriere di Torino il migliore in campo della gara (7,5 di valutazione), ma, tra i granata, ricevono voti alti anche Linetty, Ricci e Milinkovic-Savic (7 per tutti). Non raggiunge invece la sufficienza Singo, al quale viene assegnato un 5,5.