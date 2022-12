Corriere Torino: “Schuurs tra i migliori. Toro da Europa”

Uno 0-0 contro la Cremonese prima di Natale, ancora un'amichevole contro il Monza il 28 dicembre, e il 4 gennaio 2023 la ripresa del campionato: in Serie A, il Toro dovrà dare segnali diversi da quelli data nella gara di ieri contro i grigiorossi, piena di errori e distrazioni - e qualche giocatore in meno di troppo. "Ancora una volta - scrive il Corriere Torino - ha brillato comunque la stella di Perr Schuurs, il gigante olandese del Toro. Di gran lunga il migliore per come ha messo le catene a Okereke, per come ha supportato gli altri difensori ma anche la manovra dei granata. È stato lui, ancora, a sfiorare per primo il gol nel primo tempo": e come tutti gli altri giocatori, e tecnico compreso, anche l'olandese punta - e spera - alla zona Europa. "Sono qua da tre mesi e sono contento di essere qui. E ora sono concentrato sul Torino e sulla seconda parte di campionato. [...] Dobbiamo migliorare nei finali. Contro l’Inter e con il Sassuolo, poi in altre due gare. Dobbiamo essere concentrati, migliorare nella gestione dei minuti finali", dichiara il difensore granata nel post-partita.