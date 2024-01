Corriere Torino: “Scocca l’ora di Sazonov”

"Scocca l'ora di Saba Sazonov - esordisce il Corriere Torino nell'edizione odierna - Il gigante georgiano ha l’occasione per prendersi la scena, conquistando ancora più spazio dopo l’ingresso decisivo di Cagliari con tre chiusure determinanti". Con Buongiorno infortunato e squalificato, Sazonov va verso una maglia da titolare contro la Salernitana. Juric ha affermato di vedere Sazonov come centrale più che come braccetto e in quel ruolo avrà modo di farsi vedere. Conclude il quotidiano: "A destra rientrerà Djidji. Sul versante opposto toccherà ancora una volta allo stakanovista Rodriguez: il capitano è l’unico giocatore cui Juric non ha mai rinunciato nell’undici titolare in questa stagione".