Corriere Torino: “Scurto rinnova, rivoluzioni nelle giovanili”

Terreno stabile, in casa granata, ce l'hanno solamente Primavera e Prima Squadra: per la Primavera del Toro, Scurto ha rinnovato e continuerà a guidare la panchina. Per la prima squadra, con Ivan Juric si sta lavorando pe riportare la squadra in alto, e a breve lo si farà partendo dal ritiro a Pinzolo. Per le giovanili, la situazione è più complicata: Benedetti ha lasciato il Toro per dedicarsi alla sua famiglia, e al suo posto subentrerà Buonagrazia, come responsabile. "Conoscenza approfondita del calcio del territorio torinese e piemontese. Già allenatore nelle giovanili della Pro Vercelli e della Juventus, ha lavorato nella J Stars ed è reduce da un’esperienza come coordinatore tecnico del settore giovanile dell’Alessandria, dove ha lavorato 5 stagioni. Sarà lui a scegliere i ragazzini in grado di fare parte del Torino fino all’Under 14. Intanto, ha scelto i suoi collaboratori principali, tra cui c’è il segretario Leonardo Laudicina", scrive il Corriere Torino. Nel frattempo, il Toro di Juric si prepara alla prossima stagione.