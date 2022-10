Corriere Torino: “Se c’è Ricci dal primo minuto è un Toro con medie da Europa”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un focus su Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è uno dei giocatori in assoluto più importanti della formazione di Juric. Come riportato dal quotidiano, infatti, c'è un Toro con Ricci e uno senza. Nel primo caso i granata sono una squadra che viaggia a medie da Europa: nelle 13 partite giocate da titolare in Serie A sono arrivati 23 punti, una media di 1,7 punti a partita. Nel secondo caso invece la media punti crolla a 0,6. Questi dati mettono in evidenza l'importanza di Ricci in questa squadra, grazie alla sua tecnica e alla sua visione di gioco i granata riescono a gestire molto meglio i ritmi della partita. La scorsa settimana è rientrato dopo un infortunio che lo ha tenuto a lungo fermo ai box, e ha giocato dal primo minuto sia con il Cittadella che con l'Udinese e sono arrivate due vittorie per il Torino.