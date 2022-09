Corriere Torino: “Seck bene nel dribbling. Da migliorare tiro e assist”

Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna del quotidiano, dedica un approfondimento sul trequartista granata Demba Seck, ottimo per rendimento a livello di dribbling, ma con ancora margini di miglioramento per ciò che concerne l'ultimo passaggio e la concretezza sotto porta. Si legge: "Seck è il terzo granata con più dribbling riusciti; davanti a lui ci sono Radonjic (11) e Vlasic (9), ma legando il dato ai minuti giocati si evince che è il senegalese, numeri alla mano, il miglior dribblatore a disposizione di Juric. Il dribbling è importante, ma da solo non basta. Demba deve imparare a essere più lucido e incisivo nella scelta della mossa successiva. Nelle dieci presenze in gare ufficiali col Torino non ha ancora raccolto un gol né un assist e in generale al ragazzo manca la giusta cattiveria nel cercare il gol: in dieci partite ci ha provato solo sei volte, centrando tre volte lo specchio. La svolta passerà dall’approccio mentale di Demba. La personalità non gli manca, come dimostra quando punta l’uomo, ora deve crescere in freddezza e precisione nella fase di ultimo passaggio".