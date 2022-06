Corriere Torino: “Seck, sogno mondiale”

Sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere di Torino spazio oggi ad un focus su Demba Seck. Il trequartista senegalese è nei piani della società e di Juric, e va verso la conferma in squadra per questa stagione. Un'occasione importante per il ragazzo anche in ottica mondiale. Si legge: "Il Torino continuerà a puntare su Demba Seck, che ha iniziato a comprendere cosa vuole Juric, e Juric ha le idee chiare su come sfruttare il suo potenziale. Sullo sfondo c’è il sogno di partecipare al Mondiale 2022: Demba ha la prima parte di campionato a disposizione per convincere il ct Aliou Cissé. Sarà importante per lui partire forte dall’inizio della preparazione, dimostrando di essere pronto al 100%".