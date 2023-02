Corriere Torino: “Serata di gala al Franchi, Ilic insegue la maglia da titolare”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Fatto il Toro, ora bisogna fare la storia - scrive il Corriere Torino - È il giorno di Fiorentina-Torino, la partita più attesa; quella che mette in palio una semifinale di Coppa Italia, traguardo che manca al club granata dal 1994". Se oggi toccherà al campo, fino a ieri si è parlato solo di mercato: "Lukic è stato sostituito come meglio era difficile: dentro il connazionale Ivan Ilic, di cinque anni più giovane, di piede mancino e già conoscitore dei principi calcistici di Ivan Juric per averci lavorato a Verona. Il nuovo numero 8 è pronto a rendersi protagonista fin da subito: oggi, a Firenze, potrebbe toccare subito a lui".