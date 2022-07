Corriere Torino: “Settimana calda sul mercato, si stringe per Praet e Maggiore”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi analizza la situazione legata al mercato del Toro. Questa settimana potrebbe essere importante per i granata che stanno cercando di chiudere le trattative legate a Dennis Praet e Giulio Maggiore. Tutto potrebbe sbloccarsi grazie all'addio di Gleison Bremer che è sempre vicino all'Inter ma i nerazzurri non hanno ancora fatto la proposta economica giusta. Per sostituirlo il favorito è sempre Solet del Salisburgo. Con i soldi proveniente dalla cessione del brasiliano il Toro proverà poi a dare due nuovi rinforzi al tecnico Ivan Juric. A centrocampo Maggiore dello Spezia è una pista sempre più calda dal momento che il ragazzo vorrebbe cambiare aria e ha solamente un anno di contratto con il club ligure. Sulla trequarti invece il primo nome è quello del ritorno di Praet per il quale il Leicester continua a chiedere un trasferimento a titolo definitivo mentre il Toro preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto condizionato.