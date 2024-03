Corriere Torino: “Sfida tra bomber, Osimhen contro l’ex Zapata”

L'edizione torinese del Corriere della Sera propone un approfondimento sulla sfida nella sfida di questa sera tra Victor Osimhen e Duvan Zapata, volti principali degli attacchi di Napoli e Torino. Il centravanti nigeriano della formazione azzurra stasera taglierà inoltre il traguardo delle 100 presenze col Napoli e vorrà provare a festeggiarlo con un gol. Dall'altra parte i granata si affidano al numero 91 colombiano che conosce molto bene lo stadio Maradona avendoci giocato tra il 2013 e il 2015 come sua prima esperienza in Italia. In seguito non si è più mosso dal nostro Paese e ha giocato anche con Udinese, Sampdoria e Atalanta, prima dell'arrivo all'ombra della Mole la scorsa estate. Come Osimhen anche Zapata ha tutte le intenzioni di trovare il gol questa sera perché sarebbe il decimo per lui in questo campionato, avendone segnati già 8 con la maglia del Toro, più uno lo scorso agosto quando ancora era dell'Atalanta.