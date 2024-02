Corriere Torino: “Si muove il mercato del Toro, altri due colpi”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera analizza il mercato del Toro che nella giornata di ieri ha definito gli arrivi di Adam Masina e di David Okereke. Questi due nuovi acquisti fanno eco al rinforzo già ufficializzato di Matteo Lovato. L'esterno marocchino arriva all'ombra della Mole dopo due esperienze con le maglie di Watford e Udinese non del tutto fortunate a causa anche di qualche guaio fisico di troppo. Il suo obiettivo ora alla corte di Juric sarà quello di tornare quello di un tempo quando fece vedere delle cose interessanti in Serie A soprattutto con la maglia del Bologna. L'attaccante nigeriano arriva invece dalla Cremonese, è molto rapido e gode di discreta tecnica ed è anch'esso alla ricerca del rilancio personale. Può giocare sia da prima che da seconda punta e serve per rimpolpare il reparto avanzato che negli ultimi giorni ha perso Seck e Radonjic oltre al possibile addio di Karamoh nelle prossime ore.