Corriere Torino, Sirigu: “Ora vinciamo anche le partite sporche”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

Pagina dedicata al ricordo di Superga nell'edizione odierna del Corriere della Sera. Con in più due focus sul campionato in corso, la vittoria sul Parma e la prossima trasferta di Verona.

A centro pagina, come detto, ampio spazio al racconto delle commemorazioni, di "...un 4 maggio per pochi intimi, a causa del virus, ma non per questo meno sentito. E I tifosi granata, da sempre i protagonisti della giornata, hanno comunque potuto seguire tutto, alla giusta distanza."