Corriere Torino: “Soppy e Lazaro si giocano la maglia di Bellanova”

L'edizione odierna del CorriereTorino parla del probabile undici e degli uomini a disposizione di Juric per la partita con l'Udinese di questo sabato: "L'unico dubbio riguardo alla formazione anti-Udinese ruota intorno alla scelta da fare per sostituire Bellanova, squalificato. Due le opzioni che valuta Ivan Juric: Brandon Soppy e Valentino Lazaro. Il primo fin qui si è visto poco ed è l'unico giocatore del Torino il cui cartellino non è di proprietà granata, essendo in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta; quindi è logico che ogni possibilità per lui sia preziosa. Lazaro è molto versatile, gioca su entrambe le fasce, ma Juric lo usa preferibilmente a sinistra, dove vive un ballottaggio con Vojvoda, che ultimamente ha recuperato terreno. Valentino non è stato protagonista di un buon girone d'andata, ma è entrato bene in partita sabato e Juric si 'gusta' il duello con Soppy per una maglia."