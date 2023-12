Corriere Torino, Sorrentino: “Vanja cresce anno dopo anno, proprio come il Toro”

L'edizione torinese del Corriere della Sera quest'oggi propone un'intervista all'ex portiere del Toro, Stefano Sorrentino. Sui sette clean-sheet ottenuti da Vanja Milinkovic-Savic, Sorrentino spiega: "Al 70% è merito suo e il resto della buona fase difensiva. Nonostante le critiche sta dimostrando di migliorare anno dopo anno. Dopodiché in partite singole degli errori possono sempre accadere. Chi sta dentro può sbagliare". Il pensiero dell'ex estremo difensore granata su Gemello invece è: "Deve pensare a lavorare ancora più forte di prima. Io gli consiglio di andare a giocare in prestito perché un errore come quello di Bologna è dettato dall'inesperienza". Infine Sorrentino dice la sua sulla lotta per l'Europa: "Penso che per il Toro possa essere complicato perché ci sono 7-8 squadre molto attrezzate ma il calcio non è matematica. Da un mese a questa parte la squadra è molto cresciuta".