Corriere Torino: “Staffetta Pellegri-Sanabria, attacco finalmente completo”

"Se il gol in Coppa Italia contro il Cittadella può rappresentare un nuovo inizio per Pellegri, come auspica Ivan Juric, lo si vedrà presto" scrive in apertura il Corriere Torino nell'edizione odierna. "Ivan Juric ha fatto capire che l’esperimento falso nove al momento è da ritenere solo una soluzione di emergenza, e a Udine salvo sorprese saranno disponibili sia Pietro sia Sanabria, che dovrebbe tornare in gruppo dopo l’affaticamento a un polpaccio che gli ha fatto saltare le gare contro Juve e Cittadella". Pellegri si candida per un posto da titolare: "L’incognita delle condizioni fisiche è grande, ma Pellegri resta la più grande speranza del club. Sanabria, è risaputo, è più una seconda punta, abile a cucire il gioco e dialogare con i trequartisti, ma in avanti serve un attaccante di peso che sappia attaccare la profondità e segnare con continuità. Pietro può diventare l’uomo giusto, lo spera il club che ha investito su di lui cinque milioni. Il dt Vagnati non ha escluso la possibilità di cercare un centravanti a gennaio («Ci penseremo più avanti»), ma prima il Toro vorrebbe scoprire la carta Pellegri".