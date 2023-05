Corriere Torino: “Testa già all’Inter”

Il Torino vince per 4 a 0 alla Spezia e rimane in corsa per l'ottavo posto. Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna del quotidiano riassume l'intervista post partita di Juric e ricorda i brutti episodi di razzismo avvenuti:" Sanabria, pur non segnando, ha recapitato a Karamoh il quarto assist della sua grandissima stagione. «Ha dimostrato la sua grandezza: passaggio al compagno meglio piazzato invece del tiro. Anche da queste cose giudico l’uomo, oltre che il calciatore». Il volto di Juric si rabbuia solo quando gli chiedono dell’episodio di razzismo che lo ha coinvolto al Picco. «Sentirsi chiamare zingaro è proprio brutto – le sue parole. Si dice che bisogna fare finta di niente, ma non è sempre facile. Ti senti offeso, hanno fatto bene arbitro e Procura Federale a intervenire», in riferimento alla sospensione della partita dopo gli insulti di matrice razzista arrivati dagli spalti durante il primo tempo."