Corriere Torino: “Torino, chi resta e chi va: la situazione sulle fasce”

Sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere di Torino spazio ad un approfondimento sulla situazione degli esterni del Toro di Juric. Sono 5 e per nessuno di loro il futuro è sicuramente granata. Si legge: "Partiamo da Aina, il cui rapporto col Toro scade il prossimo 30 giugno: dopo cinque anni è concreta la possibilità che il nigeriano, frenato quest’anno da un serio infortunio muscolare, possa fare le valigie. A essere ostacolato dai problemi fisici è pure Lazaro. Il Toro deve decidere se pagare all’Inter i 6 milioni del diritto di riscatto: finché ha giocato ha convinto e si era conquistato un posto da titolare, ma andranno valutate le sue condizioni fisiche. Hanno il contratto in scadenza 2024 Singo, Rodriguez e Vojvoda. Per l’ivoriano e lo svizzero la strada più probabile è quella che porta ad un rinnovo, per il kosovaro, involuto quest’anno, si pensa ad una cessione. Insomma, non è follia prefigurare uno scenario in cui almeno due esterni saluteranno il Torino".